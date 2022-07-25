Poker zengini Dan Bilzerian evlendi: Takipçileri 'kurgu' dedi

ABD'li internet fenomeni, ünlü poker oyuncusu Dan Bilzerian paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin kafasını karıştırdı. Lüks hayatından kareler paylaşmayı seven Bilzerian, bu kez takım elbiseyle ve elinde buket taşıyan bir kadın ile yürüdüğü bir kare paylaşıp, 'sonunda başardım' notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:33
Poker zengini Dan Bilzerian evlendi: Takipçileri 'kurgu' dedi
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Sosyal medyanın çapkın adamı olarak bilinen, evinde beslediği yırtıcı hayvanlar, koleksiyon yaptığı silahlar ve birçok kadın ile paylaştığı resimleriyle bilinen Dan Bilzerian, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir kare paylaştı.

Şirketleri olan ve profesyonel bir poker oyuncusu olduğu bilinen Bilzerian, 'sonunda başardım' notuyla düğün törenini andıran bir fotoğraf paylaşması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmazken bazı takipçileri de kurgu olduğunu öne sürdü.


Dan Bilzerian evlilik ABD poker
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