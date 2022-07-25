Poker zengini Dan Bilzerian evlendi: Takipçileri 'kurgu' dedi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:33

Sosyal medyanın çapkın adamı olarak bilinen, evinde beslediği yırtıcı hayvanlar, koleksiyon yaptığı silahlar ve birçok kadın ile paylaştığı resimleriyle bilinen Dan Bilzerian, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir kare paylaştı.

Şirketleri olan ve profesyonel bir poker oyuncusu olduğu bilinen Bilzerian, 'sonunda başardım' notuyla düğün törenini andıran bir fotoğraf paylaşması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmazken bazı takipçileri de kurgu olduğunu öne sürdü.