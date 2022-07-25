Poker zengini Dan Bilzerian evlendi: Takipçileri 'kurgu' dedi
ABD'li internet fenomeni, ünlü poker oyuncusu Dan Bilzerian paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin kafasını karıştırdı. Lüks hayatından kareler paylaşmayı seven Bilzerian, bu kez takım elbiseyle ve elinde buket taşıyan bir kadın ile yürüdüğü bir kare paylaşıp, 'sonunda başardım' notunu düştü.
Sosyal medyanın çapkın adamı olarak bilinen, evinde beslediği yırtıcı hayvanlar, koleksiyon yaptığı silahlar ve birçok kadın ile paylaştığı resimleriyle bilinen Dan Bilzerian, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir kare paylaştı.
Şirketleri olan ve profesyonel bir poker oyuncusu olduğu bilinen Bilzerian, 'sonunda başardım' notuyla düğün törenini andıran bir fotoğraf paylaşması takipçilerini ikiye böldü.
Bazı takipçileri Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmazken bazı takipçileri de kurgu olduğunu öne sürdü.
Video Haberler
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki