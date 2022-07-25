Hollywood'un ünlü yönetmeni Bob Rafelson kimdir? Bob Rafelson hayatını neden kaybetti?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:56

Rafelson, 21 Şubat 1933 yılında New York'ta Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Rafelson Dartmouth Koleji'nde felsefe okudu. Rafelson ABD Ordusu'na alındı ??ve Japonya'ya gönderildi. ABD'ye döndükten sonra Shochiku Film Şirketi'ne danışmanlık yaptı. 1965'te Screen Gems'de çalışırken Rafelson, yapımcı arkadaşı Bert Schneider ile tanıştı . Hızlı arkadaş oldular ve o yıl birlikte Raybert Productions şirketini kurdular. Raybert daha sonra BBS Productions olacak ve Columbia Pictures'ın bir yan kuruluşu olarak filmler üretecekti. Rafelson ve Schneider'in ilk projesi bir rock 'n' roll grubu hakkında bir televizyon dizisiydi.

Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Five Easy Pieces" filmiyle 2 dalda Oscar aldı. Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü.

Rafelson'ın ilk profesyonel işi 1959'da yapımcı David Susskind için Play of the Week TV dizisinde hikaye editörlüğüydü. Haziran 1962'de Rafelson ve ailesi Hollywood'a taşındı ve burada Universal Pictures , Revue Productions , Desilu Productions ve Screen Gems'de televizyon programları ve filmlerde yardımcı yapımcı olarak çalışmaya başladı.

BOB RAFELSON EVLİ MİYDİ?

1955 yılında Toby Carr ile evlendi. Çiftin Peter Rafelson ve Julie Rafelson isimli 2 çocuğu oldu. Rafelson, 1999'da Gabrielle Taurek ile evlendi; çiftin iki oğlu oldu.

BOB RAFELSON HAYATINI NEDEN KAYBETTİ?

Bob Rafelson, 23 Temmuz 2022'de 89 yaşında hayatını kaybetti. Bob Rafelson akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

BOB RAFELSON 'IN YÖNETTİĞİ FİLMLER

1968 Kafa

1970 Beş Kolay Parça

1972 Marvin Bahçelerinin Kralı

1976 Aç kalmak

1981 Postacı her zaman iki defa çalar

19981 Tevazu

1987 Karadul

1990 Ayın Dağları

1992 Adam sorun

1995 Islak

1995 Resim Pencereleri

1996 Kan ve Şarap

1998 Kaniş yayları

2002 Hayır Hayır















