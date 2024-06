Yunan adasında kaybolmuştu... Ünlü BBC sunucusunun son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 12:19

İngiliz doktor ve köşe yazarı Dr. Michael Mosley, Yunanistan'da tatildeyken kaybolduktan iki gün sonra, kaybolduğu gün şemsiyeyle yürürken görüldüğü gözetim görüntüleri ortaya çıktı.

67 yaşındaki Mosley, çarşamba günü son kez görüldü. Eşi Dr. Clare Bailey, Mosley'nin Symi adasındaki Pedi köyü yakınlarındaki St. Nicholas Plajı'nda öğleden sonra yaptığı yürüyüşten dönmemesi üzerine akşam saatlerinde yetkililere haber verdi. Symi sahil güvenliği, dalgıçlar ve devriye botları cuma günü arama çalışmalarına katıldı.

KARADA VE DENİZDE ARAMA YAPILIYOR

CCTV görüntüleri, Mosley'nin yürüyüşe çıktıktan yarım saatten kısa bir süre sonra Pedi'nin ana caddesine ulaştığını gösterdi. BBC News'in haberine göre, yetkililer plajı arıyorlardı, ancak şimdi Mosley'nin Pedi ile arasında yürürken bir kaza geçirdiğine inanmıyorlar.

Polis, itfaiye, sahil güvenlik ve gönüllüler, helikopter, dronelar ve bir arama köpeği kullanarak küçük ve dağlık ada olan Symi'de, karada ve denizde arama yapıyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Mosley'nin kaybolduğu sırada yanında cep telefonu bulunmaması, arama çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Symi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, "Muhtemelen denize düştü ve sürüklendi ya da başka bir şey oldu. Aramaların yapıldığı yerde olması imkansız. Küçük bir alan ve tamamen arandı" dedi.

16 KİLOMETRELİK BİR ADA

Polis, Mosley'nin yürüyüşünün ortasında yerel halkla konuştuğuna dair raporları da inceliyor. Belediye Başkanı Papakalodoukas, tanıkların Mosley'yi yürüyüşünden sonra Pedi'de gördüklerini belirtti. Symi, yaklaşık 10 mil (yaklaşık 16 kilometre) uzunluğunda ve 2.500 sakini olan seyrek nüfuslu bir ada. Bazılarına sadece tekneyle ulaşılabilen ıssız plajları, cuma günü güneşlenen turistlerle doluydu.

Dr. Michael Mosley, 'This Morning' ve 'The One Show'a katılan, BBC Two'da 'Trust Me I'm a Doctor' ile tanınıyor. Arama çalışmaları cuma akşamı durduruldu ve cumartesi günü devam edecek.