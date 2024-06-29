Yeni İngiliz milli marşı dediler... Kalabalık BBC canlı yayınında krala küfretti!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:47

Güncelleme: 29.06.2024 - 17:47

Festivale katılamayanların sosyal medya ve BBC'deki yayınlar aracılığıyla takip ettiği Glastonbury Festivali’nde ”F** the King” (Kralı si**) sloganı atıldı ve canlı yayında net bir şekilde duyuldu.

”YENİ İNGİLİZ MİLLİ MARŞI”

Ünlü punk rock grubu Idles, 28 Haziran gecesi, Dua Lipa'nın başka bir sahnede konser verdiği esnada çıktığında, seyircilere 'yeni İngiliz milli marşını öğrenmek isteyip istemediklerini' sordu.

Kameralar, Bristol merkezli punk grubunu izlemek için toplanan kalabalığı gösterirken, grup şu slogana önderlik etti: "F*k the King!" (Kralı si*!)

Herkes bu sloganı atarken, grubun solisti Joe Talbot, hit şarkıları 'I'm Scum'ın sözlerini söylemeye devam etti:

”Bir sonraki James Bond umurumda değil, o ülkesi, kralı ve tanrısı için öldürür. Başka bir katil züppeye ihtiyacımız yok. Sadece yolun nereye gittiğini merak ediyorum. Çünkü ben bir pisliğim, ben pisliğim."

FİLİSTİN’E DESTEK VERDİLER

Punk rock grubu, diğer şarkılarını söylerken sahnenin arka fonuna İsrail-Filistin savaşına dikkat çeken ”Hemen ateşkes!” yazısı yansıtıldı.

Grup şarkının nakaratına geçmesiyle kalabalık kendini kaybetti ve internet üzerinden hayranları onları 'Glastonbury'nin Kralları' olarak adlandırdı.

Sosyal medyada bazı hayranlar, bunu 'BBC canlı yayınında' yapmayı başardıkları için şok oldular ve grubu alkışlayarak şunları söylediler: "Idles'ı daha fazla sevebileceğimi bilmiyordum ama bu oldu."

Bu anlardan bazıları, yayıncı kuruluşun sıkı kuralları nedeniyle BBC yayınından kaldırıldı.