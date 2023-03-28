Polisin kanatlı yardımcıları işsizlik tehlikesi altında

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:34

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:34

Anında iletişim, sosyal medya ve akıllı telefonların da sunduğu imkanlar ile neredeyse son seviyesine ulaştı. Ancak Hindistan'ın Odisha eyaletinde polis, güvercinler ile haberleşmeyi kullanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan polisi şu anda, 1946 yılında 200 Belçika posta güvercini ile başlatılan bu hizmeti korumaya çalışıyor.

Uzak bölgelerdeki karakollar arasında mesaj taşımak ve hareket halindeki polis birimleriyle iletişim kurmak için kullanılan Odisha polis güvercinleri, 1982'deki yıkıcı sel felaketi ve 1999'daki kasırga sırasında da tek güvenilir iletişim yöntemi olduğunu kanıtladı.

Ancak bu hizmet artık modası geçmiş ve maliyetli olarak görülmesi sebebiyle tehdit altında ve sadece resmi geçit törenleri gibi törensel amaçlar için kullanılıyor.

Odisha eyalet hükümeti, güvercinlerin bakımı ve personelin maaşları için yılda 4 bin 900 sterlin (yaklaşık 115 bin TL) harcıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis şefi, "Birçok hükümet yetkilisi 'güvercinlik' hizmetini kaynak israfı olarak görüyor. Hizmetin lağvedileceğine dair söylentiler giderek artıyor. Ancak bu her gerçekleştiğinde kamuoyunda büyük bir tepki oluşuyor" dedi.

Polis idarecilerinden biri ise posta güvercinlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Güvercinlerin eğitimi beş ila altı haftalık olduklarında başlıyor. Bu kuşlar hava durumuna bağlı olarak saatte 55 km hızla 805 km kadar uçabiliyor. Başlangıçta 3 ila 5 km'lik küçük mesafelerde uçmalarına izin veriliyor. Bulundukları bölgeyi tanımaları öğretiliyor ve farklı hizmet türlerinde pratik yapmaları sağlanıyor. Bir kez eğitildikten sonra, rota haritalamadaki doğrulukları onlarca yıl boyunca bozulmadan kalıyor. Güvercinler çok zeki ve bakıcının sesini tanıyorlar, bu da yönetimlerini kolaylaştırıyor. Kuşları tek tek tanıyorum ve onlar da bizi sesimizden tanıyor"

Odisha'da bulunan güvercin çiftliğinde, üç memurun bakımını üstlendiği bu güvercinlere, statik (tek yönlü), bumerang (çift yönlü) ve mobil (hareket halindeki polis birimleri tarafından merkezle iletişim kurmak için kullanılıyor) olmak üzere üç tür hizmet sunmaları öğretiliyor.