ABD tarihindeki suikast girişimleri: Kimisinin burnu bile kanamadı kimisinin hayatına mâl oldu...

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:31

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:31

Cumartesi günü gerçekleştirdiği mitingde silahlı saldırıya uğrayan eski başkan Donald Trump'ın yaralanması dünya gündemine oturdu. Gerçekleşen bu suikast girişimi akıllara geçmiş yıllarda meydana gelen suikastları getirdi. İşte ABD tarihi boyunca gerçekleşen suikast girişimleri ve hayatını kaybeden başkanlar...

ABRAHAM LINCOLN

1861'den suikasta uğrayıp öldüğü yıl olan 1865'e kadar görev yapan Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı. Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

JAMES A GARFIELD

ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu. 20. Amerika Birleşik Devletleri başkanı olan Garfield, 2 Temmuz 1981 tarihinde sırtından vuruldu.

WILLIAM MCKINLEY

6 Eylül 1901 tarihinde bir sergi ziyaretinde karnından vurulan McKinley 8 gün sonra hayatını kaybetti.

THEODORE ROOSEVELT

ABD'nin 26. Başkanı olan Roosevelt, henüz 42 yaşında iken başkanlığa gelerek döneminin en genç devlet başkanı oldu. 1912 yılında suikaste uğrayan Roosevelt suikastten sağ kurtulmayı başardı.

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Amerika Birleşik Devletleri'nin otuz ikinci başkanı olarak görev yapan Roosevelt, uğradığı suikastten sağ kurtulmayı başardı. 32. ABD Başkanı Franklin Roosevelt, saldırıdan kurtulsa da olayda dönemin Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak hayatını kaybetti.

HARRY S. TRUMAN

Amerika Birleşik Devletleri'nin 33. başkanı Truman, 1950 yılında uğradığı suikastten sağ kurtuldu.

JOHN F. KENNEDY

1961 yılından suikasta uğradığı Kasım 1963'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığını yapan Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

GERARD R. FORD

Amerika Birleşik Devletleri'nin 38. başkanı olarak görev yapan Ford, 1975 yılında iki defa suikaste uğradı. Ford, iki suikast girişimden de yara almadan kurtuldu.

RONALD REAGAN

40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 8 yıl görev yapan Reagan, başkanlığa başladığı yıl olan 1981 yılında suikaste uğradı. Reagan, seken bir kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucunda yaralandı fakat sağ kurtulmayı başardı.

DONALD TRUMP

2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev yapan ve Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde de adaylığını koyan Trump, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimine uğradı. Eski başkan Donald Trump sağ kulağından yaralandı.