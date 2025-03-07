Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geliyor: Gündem Avrupa'nın güvenliği

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'nın Avrupa'nın güvenliğine katılımını görüşmek için gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geliyor: Gündem Avrupa'nın güvenliği
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 18:23

Polonya basında çıkan haberlere göre Tusk, Parlamentonun alt kanadı Sejm'de milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya hitap etti.

Avrupa'nın ve ülkesinin güvenliğine ilişkin endişelerini paylaşan Tusk, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN BUNA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Ülkesinin güvenliğini artırmak için "standart dışı formatlar aramaya başladıklarını" söyleyen Tusk, Türkiye'ye yapacağı ziyarette bu konunun masaya yatırılacağını belirtti.

"Her şey Türkiye'nin buna hazır olduğunu gösteriyor" diyen Tusk, görüşmelerde Ankara'nın, Avrupa'nın bölgesel güvenlik çabalarına katılım yollarının nasıl artırılabileceği konusunun ele alınacağını bildirdi.


Etiketler: #polonya #Avrupa #türkiye

İlgili Haberler

Avrupa, Ukrayna'ya barış gücü seçeneğini tartışıyor: Türkiye asker gönderir mi?

Avrupa, Ukrayna'ya barış gücü seçeneğini tartışıyor: Türkiye asker gönderir mi?
Rusya’dan Avrupa'ya açık uyarı: Asker gönderirseniz savaşın tarafı olursunuz

Rusya’dan Avrupa'ya açık uyarı: Asker gönderirseniz savaşın tarafı olursunuz
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler