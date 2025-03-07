Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geliyor: Gündem Avrupa'nın güvenliği

Yayınlanma: 07.03.2025 - 18:23

Güncelleme: 07.03.2025 - 18:25

Polonya basında çıkan haberlere göre Tusk, Parlamentonun alt kanadı Sejm'de milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya hitap etti.

Avrupa'nın ve ülkesinin güvenliğine ilişkin endişelerini paylaşan Tusk, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN BUNA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Ülkesinin güvenliğini artırmak için "standart dışı formatlar aramaya başladıklarını" söyleyen Tusk, Türkiye'ye yapacağı ziyarette bu konunun masaya yatırılacağını belirtti.

"Her şey Türkiye'nin buna hazır olduğunu gösteriyor" diyen Tusk, görüşmelerde Ankara'nın, Avrupa'nın bölgesel güvenlik çabalarına katılım yollarının nasıl artırılabileceği konusunun ele alınacağını bildirdi.