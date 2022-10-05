Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya'nın nükleer silah tehdidinin 'blöf' olduğunu söyledi
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna ve başka yerlerde nükleer silah kullanma tehditlerinin "blöf" olduğunu belirtti.
Polonya Başbakanı Morawiecki, başkentte düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki stratejisini nükleer silah kullanma tehdidiyle şekillendirmeye çalıştığını ve buna izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Putin'in Ukrayna stratejisini nükleer silah tehdidi üzerinden inşa etme niyetine girdiğini ve bunun bir blöf olduğunu belirten Morawiecki, "Putin, kazanmanın tek yolunun savaşı tırmandırmak olduğuna inanıyor. Bizim de nükleer silah kullanacağına inanmamızı istiyor ancak bu bir şantaj aracı. Biz bu bölgede tarihi çok iyi biliyoruz ve Rusya ancak yoluna çıkan bir karşı güç olduğunda geri adım atıyor. Bu yüzden çok sertler" ifadelerini kullandı.
Morawiecki, Putin'in stratejisinin "bölme ve fethetme" amaçlı olduğunu iddia ederek Putin'in, Batı'nın kendi iç meseleleriyle, enflasyonla ve enerjiyle ilgilenmesini istediğine ancak savaşın enerji krizi ve enflasyonla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
Rusya'dan gelen tehditlerin sadece askeri olmadığına işaret eden Morawiecki, "Örneğin propaganda alanında bazı tehditler tamamen hafife alındı. Ayrıca bu savaşın en kritik yönü olan enerji, birçokları için bir sürpriz. Putin bunu bir silah olarak kullanmanın savaşın dinamiklerini değiştireceğine inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Morawiecki, Rusya'nın demokratik devlet olarak muamele görmesi için çok derinden değişmesi gerektiğini söyleyerek "Putin, 20. yüzyılın en kötü şeytanlarını, milliyetçiliği, emperyalizmi yeniden yarattı. Şimdi Rus toplumu içinde propaganda olarak kullanılıyorlar" diye konuştu.
Başbakan Morawiecki, Ukrayna'ya mali desteğin de önemli bir alan olduğunu, Rusya'nın, Ukrayna'yı iflas ettirerek ülke içindeki desteği yok etmek istediğini dile getirdi.
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