Polonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Konuyla ilgili açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalski, ayrıca bir çit inşa edilerek sınıra asker gönderileceğini de belirtti. Belarus sınırındaki durumun zor ve tehlikeli olduğunu söyleyen Spychalski, “Hem kendi sınırlarımızdan hem de Avrupa Birliği’nin sınırlarından sorumlu olarak, Polonya’nın ve Avrupa Birliği’nin güvenliğini sağlamak için önlemler almalıyız” dedi. Olağanüstü hal, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanan kararnameye göre, belirli saatlerde toplanmaların yasaklanması anlamına geliyor. Hükümet ayrıca, Rus ordusunun 10 Eylül’de başlayacak askeri tatbikatları sırasında meydana gelebilecek “provokasyonlara” da hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti. Ülkedeki insan hakları kurumları kararı eleştirerek hükümeti göçmenlere karşı daha çok insani yardım sağlaması konusunda uyardı.

BELARUS’A RUS SİLAHI

Öte yandan Rusya’nın Belarus’a ağır silah sevkıyatı gerçekleştireceği bildirildi. Belta ajansında yer alan habere göre, sevkiyatta onlarca uçak, helikopter ve muhtemelen Rus S-400 hava savunma sistemi de yer alacak. Haberde Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun söz konusu siparişi imzaladığı ancak maliyete ilişkin bilgi vermediği aktarıldı. Lukaşenko’nun, “Tatbikat (Belarus-Rus stratejik ordu tatbikatı Zapad 2021) sırasında ekstra bir şeye ihtiyacımız olduğunu görürsek, Rusya’dan satın alırız ve hizmete girer” ifadelerine yer verildi.