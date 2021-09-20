Polonya-Belarus sınırında 4 kişi ölü bulundu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:41

Belarus ve Polonya arasındaki sınırda yasadışı göçmen sayısında yaşanan artış iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

Polonya'da üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Polonyalı yetkililer, can kayıplarının sebebini belirtmedi. Belarus sınır yetkilileri ise Belarus'ta ölü bulunan kişinin "Slav gibi görünmeyen bir kadın" olduğunu söyledi ancak kadının nasıl öldüğünü açıklamadı.

POLONYA, MİNSK'İ SORUMLU SUÇLADI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Eylül ayında yaklaşık 4,000 ve son iki ayda yaklaşık 7,000 kişinin sınırdan Polonya'ya yasadışı yollardan geçmek için girişimde bulunulduğunu söyledi ve bu artıştan Minsk'i sorumlu tuttu.

Avrupa Birliği de Belarus'u, çoğu Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelen insanları Polonya topraklarına geçmeye teşvik etmekle ve birliğe Minsk'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle baskı yapmakla suçladı.

ÖLÜMLERİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNMİYOR

Polonya sınır polisi şefi Tomasz Praga, "Polonya tarafında ne yazık ki üç kişi öldü, bildiğimiz kadarıyla Belarus tarafında da bir kadın hayatını kaybetti" dedi.

Praga, ölümlerin nasıl gerçekleştiğini söylemese de, Belarus'tan geldikten sonra bitkin düşen veya vücut sıcaklığı düştüğü için hipotermiye yakalanan insanlara ilişkin birçok örnek olduğunu, bazılarının ise bataklıklarda boğulmaktan kurtarıldığını söyledi.