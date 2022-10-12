Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan hatta sızıntı olduğunu duyurdu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:01

Polonya'nın boru hattı işletmecisi PERN, Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba sistemindeki boru hatlarından birinde sızıntı tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen sızıntının muhtemelen kaza sonucu meydana geldiği ifade edilse de, sızıntının Avrupa'nın enerji güvenliğine dair endişeleri artırabileceği düşünülüyor.

Avrupa Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından doğalgaz sevkıyatlarının azalması nedeniyle enerji krizi ile karşı karşıyayken, sızıntının dün akşam Almanya'ya petrol taşıyan ana rotada tespit edildiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Polonya'nın enerji altyapısından sorumlu Mateusz Berger, "Burada kazara bir hasardan söz edebiliriz" dedi ve sızıntının sabotaj sonucunda oluştuğunu düşünmek için hiçbir sebep olmadığını belirtti.

PERN ise yaptığı yazılı açıklamada, şu an sızıntıya neyin yol açtığının bilinmediğini belirtti. Sızıntının tespit edildiği bölümün Polonya'nın Plock kentinden yaklaşık 70 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Yangın söndürme ekibi sözcüsü Karol Kierzkowski, sakinlerin herhangi bir tehlike altında olmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük boru hatlarından biri olma özelliğini taşıyan Druzhba petrol hattının ismi Rusça'da "arkadaşlık" anlamına geliyor. Druzhba ile Almanya, Polonya, Belarus, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya dahil olmak üzere orta Avrupa'nın büyük bir kısmına Rus petrolü taşınıyor.

PERN'den yapılan açıklamada, Druzhba'nın ikinci hattında ve PERN'in altyapısının diğer bölümlerinde bir hasar olmadığı belirtilerek, "PERN'in tüm ekipleri(teknik, operasyonel, kurum içi yangın söndürme ve çevre koruma) bu tip bir durum için belirlenen algoritmalara uygun şekilde hareket ediyor" denildi.

Çek Cumhuriyeti'nin boru hattı işletmecisi MERO'nun sözcüsü ise, Çek Cumhuriyeti'ne sevk edilen doğalgaz hacminde hiçbir değişiklik görülmediğini açıkladı.

Haberin yazıldığı sırada, Berlin'in yakıt ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Almanya'nın Schwedt rafinerisi, ekonomi bakanlığı ve ilgili federal düzenleyici kurumdan konu hakkında bilgi alınamadı.

Almanya, Moskova'ya yönelik uygulanan AB yaptırımları kapsamında yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı hedefliyor. Ancak yılın ilk yedi ayına bakılacak olursa, Rusya Almanya'nın petrol ithalatının yüzde 30'undan fazlasını karşıladı.

Özellikle Schwedt rafinerisi Druzhba boru hattına oldukça bağımlı.

Alman hükümeti, Schwedt rafinerisine Kazakistan'dan petrol sağlamak için bir süredir Kazakistan ile görüşüyordu. Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda bile petrol Druzhba hattı aracılığıyla Almanya'ya taşınacak.

Deniz altından geçen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında görülen sızıntı için Rusya ve Batılı devletler birbirlerini suçlamıştı. Druzhba boru hattında gerçekleşen sızıntının büyüklüğüne dair henüz net bir bilgi yok.