Polonya Başbakanı Morawiecki, yeni bir jeopolitik düzenin doğduğunu söyledi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:46

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:47

Japonya Başbakanı Fumio Kişida dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Polonya’nın başkenti Varşova’da mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.

İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Morawiecki yaptığı konuşmada, Polonya ve Japonya’nın Rusya’nın iki uç sınırında bulunmasına karşılık Rus emperyalizminin uluslararası düzene ve dünya barışına yönelik tehdidini çok iyi anladıklarını söyledi.

"Gözlerimizin önünde yeni bir jeopolitik düzen doğuyor. Özgürlük, İstikrar ve barış konusunda Polonya ve Japonya gibi benzer düşünen ülkeler birbirleriyle yakın işbirliği yapmalı" şeklinde konuşan Morawiecki, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in son Moskova ziyaretinin ise kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Çin-Rusya ortaklığının tehlikeli olduğunu ifade eden Morawiecki, Çin’i uluslararası saldırgan politikasında Rusya’yı desteklememesi için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

"POLONYA'DAKİ PROJELERİN SAYISI ARTACAK"

Kişida ise Rusya’nın Ukrayna saldırısının uzamasının Polonya üzerindeki yükü arttırması nedeniyle Polonya’ya karşı "resmi kalkınma yardımı alıcısı" olarak özel bir tutum sergileme kararı aldıklarını ve Polonya’daki projelerinin sayısını arttırmak istediklerini söyledi.

Ukrayna’daki Rus saldırganlığının bir an önce sona erdirilmesinde Polonya gibi benzer düşünen ülkelerin birlik içinde kalmasının ve Ukrayna’ya yardım ile Rusya’ya sert yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Kişida, ülkesinin Vişegrad Grubu, Üç Deniz İnisiyatifi ve Bükreş Dokuzlusu ile işbirliğini derinleştireceğini belirtti.