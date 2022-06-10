Polonya'da ilk 'maymun çiçeği' vakası görüldü
Brezilya ve Yunanistan'ın ardından son olarak Polonya'da da maymun çiçeği vakası tespit edildi. Hastanın izole edildiği bildirilirken; şahsın kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.
Polonya'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. TVN 24'te yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.
Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.
Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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