Polonya'da küçük uçak düştü: 5 ölü, 10 yaralı
Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında Cessna 208 tipi uçağın iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı.
Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Chrycynno Havaalanı’na iniş yapan Cessna 208 tipi uçak, iniş sırasında havaalanında bulunan hangarın üzerine düştü.
SkyDive Havacılık Kulübüne bağlı uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.
SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI ÇOK SAYIDA KİŞİ HANGARA SIĞINMIŞ
Varşova İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanların hangara sığındığı ve bunun facianın boyutlarını arttırdığı kaydedildi. Uçakta ve hangarda tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Poşet poşet uyuşturucu attı
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Tahliyeler başladı
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!