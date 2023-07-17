Uçakta çıkan kavgayı Aziz Yıldırım ayırdı!
Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta yolcular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Aziz Yıldırım araya girerek yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.
Bir havayoluna ait Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta yolcular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı.
Kavgaya çevredekiler müdahale ederken aynı uçakta bulunan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.
"BİZİ BULAŞTIRMAYIN BU KAVGAYA"
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Aziz Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.
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