Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibi, 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:16

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:16

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye gelen Polonyalı arama-kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yapan HUSAR adlı özel eğitimli itfaiyecilerden oluşan 76 kişilik ekip, 5 paramedik şimdiye kadar 14 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardı.

8 arama-kurtarma köpeği ve beraberinde 20 ton araç-gereçle çalışmalarını sürdüren Polonyalı ekibin zamanla yarışı da sürüyor. Her geçen saniye enkaz altındakilerin aleyhine işlerken, dondurucu hava koşulları da arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

