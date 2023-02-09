Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibi, 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye gelen Polonyalı ekip, şu ana kadar 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Dondurucu hava koşullarına rağmen zamanla yarışan Polonyalı ekibin, bir erkek çocuğu ile yaşlı bir kadını enkaz altından çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:16
Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibi, 14 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye gelen Polonyalı arama-kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yapan HUSAR adlı özel eğitimli itfaiyecilerden oluşan 76 kişilik ekip, 5 paramedik şimdiye kadar 14 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardı.

8 arama-kurtarma köpeği ve beraberinde 20 ton araç-gereçle çalışmalarını sürdüren Polonyalı ekibin zamanla yarışı da sürüyor. Her geçen saniye enkaz altındakilerin aleyhine işlerken, dondurucu hava koşulları da arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.


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