Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Polonya'dan Türkiye'ye gelen kurtarma ekipleri Varşova dönüşünde Türkler ve Polonyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 07:36
Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve çok sayıda Türk ile Polonyalı tarafından karşılanan ekibe Lehçe "Çok teşekkürler" şeklinde slogan atıldı.

Fırat, Polonyalı kurtarma ekibine teşekkür etti. Ellerinde Polonya ile Türkiye bayrağı bulunan kişiler kurtarma görevinden dönen ekibe çiçekler verdi.

Polonyalı görevliler gördükleri ilgi ve minnet nedeniyle Lehçe ve Türkçe teşekkür etti.

Polonyalı itfaiye ekibinin yanı sıra madenciler ve askeri tıp görevlileri Türkiye'de Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürdürdükleri çalışmalar neticesinde 12 kişiyi kurtarmıştı.


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