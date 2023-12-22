Pornhub suçlamaları kabul etti: Mağdurlara tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:54

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:54

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı, dünyanın en büyük porno sitesi Pornhub'ın sahibi olan şirketin yasadışı seks ticaretine karıştığını kabul ettiğini ve ABD adalet sistemiyle yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak kurbanlarına tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

New York Doğu Bölgesi ABD Savcısı Breon Peace, savcılarla yapılan anlaşmanın "Pornhub.com'un ana şirketini videolara ev sahipliği yapma ve suç aktörlerinden ödeme kabul etme konusundaki rolünden sorumlu tuttuğunu" kaydetti.

Peace, "Bu karar sadece dünyanın en büyük çevrimiçi içerik dağıtıcılarından biri üzerinde gözetim sağlamak ve şirketin yasalara uygun davranmasını temin etmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenlik ve uyumluluk için sektör çapında standartlar geliştirecektir" dedi.

Savcılığa göre, Aylo (eski adıyla MindGeek), 2009 yılından başlayarak, 2019 yılında kızları rızaları olmadan internette yayınlanan müstehcen videolarda oynamaya zorlamakla suçlanan bir operatör tarafından oluşturulan videoları Pornhub da dahil olmak üzere sitelerinde yayınladı.

Aylo, ABD makamlarıyla ertelenmiş kovuşturma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın bir parçası olarak, ABD hükümetine 1,8 milyon dolar ödeyecek ve görüntüleri Aylo'nun platformlarında yayınlanan mağdurlara tazminat ödeyecek.

Şirket ayrıca, bağımsız bir izleme organının üç yıl boyunca faaliyetlerini denetlemesini kabul etti. Bu kurum, şirketin anlaşma şartlarına uyumunu ve yayınladığı içeriği doğrulama protokollerinin bütünlüğünü değerlendirmekle görevli olacak.

Anlaşma şartlarının ihlali halinde, şirket yasal işleme tabi tutulacak.

NE OLMUŞTU?

Savcılara göre, daha önce MindGeek olarak adlandırılan Aylo, üçüncü tarafların yetişkinlere yönelik içerik yayınlamasına ve dağıtmasına izin veren birkaç web sitesi işletiyor. Aylo 2009 yılında GirlsDoPorn ve GirlsDoToys adlı yapım şirketleri tarafından hazırlanan pornografik videolara ev sahipliği yapmaya başladı.

Savcılar, 2016 ve 2019 yılları arasında Aylo'nun GirlsDoPorn ve GirlsDoToys için video çekmeleri için kandırıldıklarını ve videoların rızaları olmadan Pornhub.com'da yayınlandığını söyleyen kadınlardan çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

Savcılar, Aylo'nun 2017 yılında bu şirketlerin mağdurları tarafından açılan bir davadan da haberdar olduğunu ve bir GirlsDoPorn kameramanının kadınları videolarda oynamaya ikna etmek için onlara yalan söylediğine dair ifade verdiğini bildiğini söyledi. Savcılara göre yine de şirket videoları barındırmaya ve yapım şirketleriyle olan ortaklığından kâr etmeye devam etti.

2019 yılında GirlsDoPorn ve GirlsDoToys operatörlerinden bazıları Kaliforniya'da seks ticareti ve genç kadınları "kandırarak ve zorlayarak" pornografik videolarda oynatmak ve daha sonra rızaları olmadan internette yayınlamakla ilgili diğer suçlarla suçlandı.

AYLO'DAN AÇIKLAMA

Aylo yaptığı açıklamada, GirlsDoPorn ve GirlsDoToys tarafından üretilen herhangi bir içeriği barındırmış olmaktan "derin pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Açıklamada, "Yapım şirketi platformlara, öne çıkarılan kadınlar tarafından imzalanmış rıza formları olduğu iddia edilen yazılı belgeler sunarken, şirket artık bu formların "dolandırıcılık ve zorlama yoluyla" elde edildiğini anlıyor" denildi.

Bu yılın başlarında Aylo'yu satın alan Kanadalı özel sermaye şirketi Ethical Capital Partners'ın ortaklarından Solomon Friedman, Aylo'nun herhangi bir yasadışı faaliyeti kabul etmediğini ve şirketinin GirlsDoPorn'un eylemleri nedeniyle haksızlığa uğrayan herkes için "adil sonuçlar almaya kararlı" olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "O zamanki ortağımız GirlsDoPorn'un yasa dışı faaliyetlere karıştığını bilmiyorduk, ancak daha sonra öyle olduğunu öğrendik ve bundan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.

F.B.I.'nin New York saha ofisinden sorumlu müdür yardımcısı James Smith yaptığı açıklamada, Aylo'nun "kandırıldıklarını ve yasadışı cinsel faaliyetlere katılmaya zorlandıklarını şirkete ileten mağdurların endişelerini görmezden gelerek kendisini zenginleştirdiğinde" "kâr amacı güttüğünü" söyledi.