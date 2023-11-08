Portekiz'de yolsuzluk skandalı: Başbakan istifa etti

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:11

Portekiz Başbakanı António Costa, lityum madenciliği ve hidrojen projelerindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ya sunduğunu açıkladı.

"Yolsuzluk, yalan söyleme ve görevini kötüye kullanma" suçlarıyla kendisine ve kabinesindeki bazı üyelere soruşturma açılan Costa vicdanının rahat olduğunu ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını söyledi.

Yüksek Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah başkent Lizbon'daki Başbakanlık Ofisi dahil 42 yere baskın yapılırken, Costa'nın Özel Kalem Müdürü Vitor Escaria ile çok yakın arkadaşı olan iş insanı Diogo Lacerda Machado gözaltına alındı.

Soru almadan basına açıklama yapan Costa, "Bulunduğum pozisyon şüphelerle bağdaşmadığından bu koşullar altında elbette Sayın Cumhurbaşkanımıza istifamı sundum. 8 yıldır görevde olduğum başbakanlığım boyunca kendimi Portekiz'e ve Portekizlilere hizmet etmeye adadım" dedi.

Antonio Costa ve bazı kabine üyelerini suçlama altında bırakan söz konusu soruşturmanın, ülkenin kuzeyindeki Romano ve Barroso madenlerinde lityum çıkarma ve Sines'teki yeşil hidrojen üretim tesisi projesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Costa'nın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, erken seçim kararı almak için meclisteki siyasi partilerin liderlerini ve Devlet Konseyi'ni görüşmeye çağırdı.



Soruşturma kapsamında aralarında birçok hükümet binasında 40’ın üzerine arama yapıldı. Muhalefet ise hükümetin derhal istifasını talep etti.



Kasım 2015'den bu yana Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Sosyalist Parti (PS) lideri Costa, 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelmişti.

