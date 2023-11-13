Portekiz'deki yolsuzluk soruşturmasında skandal hata

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:42

Portekiz'de savcılığın, hükümetin düşmesine yol açan yolsuzluk soruşturması kapsamındaki dinleme kayıtlarında Başbakan Costa'nın adını Ekonomi Bakanı António Costa Silva ile karıştırdığı oraya çıktı.

Euractiv'de yer alan habere göre, eski başbakan António Costa hakkındaki soruşturmayı yürüten savcılık, Costa'nın düşüşüne neden olan telefon dinleme kayıtlarında bir hata yapıldığını ve Costa'nın isminin Ekonomi Bakanı António Costa Silva ile karıştırıldığını kabul etti.

Davadaki sanıklardan eski Başbakan'ın yakın arkadaşı Diogo Lacerda Machado'nun avukatı, mahkeme salonuna girerken gazetecilere yaptığı açıklamada yaşanan isim karışıklığını fark ettiğini söyledi.

Avukat, Machado'ya ait "António Costa ile konuşmanın bir yolunu bulacağım" cümlesinin telefon kayıtlarında yer aldığını ve bu durumun çok saçma olduğunu belirtti. Avukat, "Machado, António Costa ile konuşmak istiyorsa, cep telefonunu alır ve onu arar" dedi. Söz konusu olan kişinin Ekonomi Bakanı António Costa Silva olduğunu vurgulayan avukat, dinleme kaydında "Silva "nın duyulduğuna da dikkat çekti.

Davanın savcıları, hata yaptıklarını kabul etti ancak isim benzerliği hatasına ilişkin Başsavcılıktan ya da Yüksek Mahkeme'den henüz bir açıklama gelmedi.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Portekiz Başbakanı António Costa, lityum madenciliği ve hidrojen projelerindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ya sunduğunu açıklamıştı.

"Yolsuzluk, yalan söyleme ve görevini kötüye kullanma" suçlarıyla kendisine ve kabinesindeki bazı üyelere soruşturma açılan Costa, vicdanının rahat olduğunu ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını söylemişti.

Costa'nın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, erken seçim kararı almak için meclisteki siyasi partilerin liderlerini ve Devlet Konseyi'ni görüşmeye çağırmıştı.