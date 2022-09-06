Prens Harry ile Meghan Markle yeniden İngiltere'de: Protestolarla karşılandılar
Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle çifti birlikte İngiltere'ye gitti. Markle'ın bir gençlik zirvesinde yaptığı konuşma için ülkeye giden ve protestolarla karşılanan ikilinin kraliyetten kimseyle temasta bulunmayacağı iddia edildi.
Sarayı terk edip ABD'ye yerleşen Prens Harry (38) ve Meghan Markle (41) çifti İngiltere'ye gitti.
NTV'de yer alan habere göre, kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk kez İngiltere'de bir konuşma yapan Markle, One Young World isimli zirvenin açılış konuşmasında sahneye çıktı.
Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği etkinlik mekanı dışında ise protestocular "Sahte kraliyet" sloganı attı.
"KENDİNDEN TAM 54 KEZ BAHSETTİ"
İngiltere'de yer alan habere göre, İngiliz basını Markle'ın yedi dakikalık cinsiyet eşitsizliği konuşmasında kendinden tam 54 kez bahsettiğini yazdı.
Son olarak geçtiğimiz aylarda iki yılın ardından Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni için İngiltere'ye giden çift, Ingiltere'de yaşarken kaldıkları Frogmore konutuna elektrikli bir ciple seyahat etti.
Öte yandan Harry'nin ağabeyi Prens William (40) ve eşi Düşes Kate de (40) çifte yaklaşık 1 km mesafedeki konutta yaşıyor. Ancak araları açık olan ve Meghan'ın kendisini dışlamakla suçladığı Kate'le bir araya gelmeyecekleri bildirildi.
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