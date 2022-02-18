Prens Harry kendisini güvende hissetmediği için çocuklarını İngiltere'ye getirmek istemiyor
Prens Harry'nin avukatları, İngiliz kraliyetinin güvenli olmamasından dolayı için çocuklarını anavatanına getirmek istemediğini söylüyor.
Prens Harry'nin avukatları cuma günü bir mahkeme duruşmasında, prensin İngiliz kraliyetinin "güveli olmaması sebebiyle" çocuklarını anavatanına getirmek istemediğini söyledi.
ABC News'ün aktardığına göre, Harry, İngiltere hükümetinin, İngiltere'ye geldiğinde polis koruması için kişisel olarak ödeme yapmasına izin vermeyi reddetmesine yasal bir meydan okuma başlattı.
Hukuk ekibi, Harry'nin çocukları 3 yaşındaki Archie ve 8 aylık Lilibet'i ABD'den memleketini ziyarete getirmek istediğini söylüyor, ancak bu polis koruması olmadan çok riskli.
Britanya kraliyet ailesinin kıdemli üyelerine vergi mükellefleri tarafından finanse edilen polis koruması verildi, ancak Harry, kendisi ve karısı Meghan kraliyet ailesi olarak görevden ayrılıp 2020'de ABD'ye taşındığında bunu kaybetti. Çift, kararlarının İngiliz medyasının dayanılmaz müdahaleleri ve ırkçı tutumları olarak nitelendirdikleri şeylerden kaynaklandığını söyledi.
KORUMA İÇİN ÖDEME YAPABİLMEK İSTİYOR
Sussex Dükü olarak da bilinen Harry, ABD'deki özel güvenlik ekibinin yurtdışında yeterli yetkiye sahip olmadığını veya İngiltere istihbarat bilgilerine erişimi olmadığını söyleyerek koruma için ödeme yapabilmek istiyor.
İngiliz hükümeti, yasal işlemler hakkında yorum yapmanın uygun olmadığını söyledi.
Londra'daki Yüksek Mahkeme'deki duruşmada, Harry'nin avukatı Shaheed Fatima, dükün "kendisine uygulanan güvenlik düzenlemeleri göz önüne alındığında İngiltere'deyken kendini güvende hissetmediğini" söyleyerek, “Ailesini ve arkadaşlarını görmek ve kalbine çok yakın olan hayır kurumlarını desteklemeye devam etmek için geri gelmek istediğini söylemeye gerek yok. Hepsinden önemlisi, burası onun evi ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.
Kaliforniya, Santa Barbara'da yaşayan Harry, mahkeme belgelerinin bazı bölümlerinin gizli tutulması davasında her iki tarafın taleplerini değerlendiren cuma günkü ön duruşmaya katılmadı.
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