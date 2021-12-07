Prens Harry: 'Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın'

07 Aralık 2021 Salı, 15:47

Sussex Dükü Prens Harry, Fast Company dergisine verdiği röportajda pandemi dönemindeki işten ayrılmaların hepsinin kötü olmadığını söyledi.

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan Prens Harry, akıl sağlığına odaklanan BetterUp isimli startup'ta "Aslında bu öz farkındalıkla gelen değişim ihtiyacının bir göstergesi. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi kendilerine neşe getirmeyen işlerde sıkışıp kaldı ve şimdi akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey" diye konuştu.

'KÜLTÜREL DEĞİŞİME İLHAM VERİYOR'

Independent Türkçe'nin haberine göre; Harry pandeminin ortasında işlerini bırakan kişilerin çok ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini de sözlerine ekledi.

Prens Harry "Görünürde bu son birkaç yıl tüm bu sorunları ön plana çıkarmış gibi dursa da gerçek şu ki bu mücadeleler ve sorunlar bir süredir demleniyor. Akıl sağlığı uyanışının henüz başındayız" dedi.

ELEŞTİRİ DE GELDİ, ÖVGÜ DE

Twitter'da bazı kullanıcılar ifadelerinden ötürü Prens Harry'yi övdü. Harry'yi pek çok kişinin yaşadığı zorlukları küçümsediği gerekçesiyle eleştirenler de vardı.