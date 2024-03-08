Prens Harry'i tehdit etti: Only Fans'ta yayınlayacağım!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:46

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:46

Elindeki fotoğrafları, OnlyFans'ta yayınlayacağını belirten Carrie Royale, "Onun çıplak olduğu güzel fotoğraflarım var. Bu resimler halk tarafından hiç görülmedi. Elimde geceden önce çekilmiş havuz başı fotoğrafları ve Harry'nin çıplak fotoğrafları var. İnsanlar bunları görünce şok olacaklar" dedi.

Royale, şöyle devam etti:

"Bu resimleri daha önce saygımdan dolayı hiç yayınlamamıştım. Artık bir önemi yok. O tam bir aptal. Kitabından aklandığım için biraz kızgınım. Yani... vay canına. O geceyle ilgili pek çok şeyi atlamış. Birinin adını hatırlamasına şaşırdım çünkü oldukça sarhoştu ama aramızda geçen birkaç şey hakkında konuşabilirdi, bunu tamamen kaçırdı. Harry çok çılgın, eğlenceyi seven ve spontane biriydi. Bu nereye gitti? Bence Meghan onun hayatını emdi, kesinlikle sıkıcı ve kesinlikle pantolon giyiyor. Bence o eskiden olduğu şeyin tam tersini gösteren biraz korkak biri."

Bu fotoğrafları neden yayınlayacağı sorulduğunda Royale, Harry'nin Spare adlı kitabında kendisinden bahsetmemesine çok kızdığını ifade etti.

Royale, 2012 yılında bir Wynn Hotel süitinde striptizcilere ve diğer konuklara katılmaya davet edildikten sonra Prens Harry'yi öptüğünü iddia etti.

O gece otel için çalıştığını düşündüğü bir adam tarafından üst kata davet edildiğini ve bunun Harry'nin partisi olduğunu bilmediğini belirten Royale'ye göre, o dönemde 27 yaşında olan Harry bütün gün içki içmiş ve kadın misafirleriyle striptiz bilardo oynamadan önce bir bilardo ıstakasıyla hava gitarı çaldı.

"HALKIN BİLDİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASINI YAYINLAYACAĞIM"

Royale, "Bekârdım ve 'Neden olmasın? Burası Vegas' diye düşündüm. Şansım yaver gitti. Kim olduğumu ya da ne yaptığımı bildiğini sanmıyorum. Halkın bildiğinden çok daha fazlasını yayınlayacağım. Kelimeler, açıklamalar, o gece neler olduğunu hızlıca anlatan bir video hazırlayabilirim ve kesinlikle fotoğraflar yayınlayacağım" ifadelerini kullandı.

Meghan Markle'ye de gönderme yapan Royale, "Kocasını eski ihtişamlı günlerinde görmek istiyorsa abone olup ödeme yapması gerekecek. Yaparsa size haber veririm" dedi.

Prens Harry'nin bir kadın tarafından kucaklandığı fotoğraflar, internette geniş çapta paylaşıldıktan sonra 2012 yılında The Sun'da yayınlanmıştı.

Harry daha önce fotoğraflardan duyduğu utancın "rahat bir nefes almasını" zorlaştırdığını söylemişti.