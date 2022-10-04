Prens William babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Cornwall Dükü unvanıyla Prens William babasının yani Kral 3. Charles'ın ev sahibi oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtını devralan Kral 3. Charles, 73 yıl boyunca taşıdığı Galler Prensi ve Cornwall Dükü unvanlarını oğlu Prens William'a devretti.
William, babaannesinin ölümüyle Galler Prensi, eşi Kate Middleton Galler Prensesi oldu. Çift aynı zamanda Cornwall Dükü ve Düşesi unvanlarını da aldı.
NTV'de yer alan habere göre, Prens William, babası Charles'tan devraldığı Cornwall Dükü unvanı ve kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna da geldi.
Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evlerden biri olan Highgrove House sahibi oldu. William bu evden yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak.
William, mülkleri kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.
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