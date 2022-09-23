Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü, Prens Harry'ye saatlerce haber verilmemiş
Kraliçe II. Elizabeth'in son anlarına yetişemeyen Prens Harry'nin, büyükannesinin öldüğünü de resmi duyurudan sadece 5 dakika önce öğrendiği belirtildi.
Page Six'in birden fazla kaynaktan doğruladığına göre hiçbir Kraliyet üyesi Prens Harry'yi hemen arayıp Kraliçe'nin öldüğünü bildirmedi.
Kıdemli bir Buckingham Sarayı çalışanı, Kraliçe'nin sağlık durumu kötüleşince Kral Charles'ın sabah saatlerinde Harry'yi Balmoral Kalesi'ne çağırdığını söyledi. Fakat Kraliçe ölür ölmez ayrıca bir arama yapılmadı.
SAATLER SONRA...
8 Eylül'de Birleşik Krallık saatiyle 18.30'da yapılan duyuruda Kraliçe'nin "öğleden sonra" öldüğü ifadeleri kullanılmıştı. Kaynaklar da Kraliçe'nin 16.30'dan önce yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kraliçe'nin saatler önce öldüğü, büyükannesine veda etmek için yetişmeye çalışan Prens Harry'ye haber verilmedi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; kraliyet protokolüne göre Kraliçe'nin ölümü aile üyeleri bilgilendirildikten sonra halka bildirilebildiği için Kral Charles, Harry'yi resmi duyurudan yaklaşık 5 dakika önce, Prens henüz uçaktayken aradı.
CENAZEYE MEGHAN İLE BİRLİKTE KATILMIŞTI
Meghan Markle ise 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'ne gitmese de Londra'da yapılan yas etkinliklerine ve cenaze törenine eşi Prens Harry'yle birlikte katıldı. Cenazenin ardından Prens William ve Prens Harry arasındaki buzların eriyip erimediği sorulan saray çalışanları, iki kardeşin aile yemeklerinde sohbet ettiğini ve küs olmadıklarını belirtti.
Öte yandan Prens Harry ve Meghan Markle, cenazeden hemen sonra 2020'den beri yaşadıkları ABD'nin Kaliforniya eyaletine döndü.
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