Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyet ailesinden ilk fotoğraf

02 Ekim 2022 Pazar, 17:36

İngiltere tarihinin “en uzun süre tahtta kalan monarkı” olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Böylece oğul Charles kral olurken eşi de Camilla da kraliçe oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin dört üyesinden ilk portre geldi.

Fotoğrafta Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı.

Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın 18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda çekildiği belirtildi.