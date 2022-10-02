Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyet ailesinden ilk fotoğraf
İngiltere’de kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Kral 3. Charles, Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton yer aldı.
İngiltere tarihinin “en uzun süre tahtta kalan monarkı” olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Böylece oğul Charles kral olurken eşi de Camilla da kraliçe oldu.
Haber Global'de yer alan habere göre, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin dört üyesinden ilk portre geldi.
Fotoğrafta Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı.
Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın 18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda çekildiği belirtildi.
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