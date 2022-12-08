Priyanka Chopra Jonas: Bollywood'da erkek oyuncuya ücretimin 10 katı ödeniyordu

BBC'nin en etkili 100 Kadın listesinde yer alan Chopra Jonas, "Bollywood'da hiç eşit ücret almadım. Erkek rol arkadaşım, benim aldığımın yaklaşık 10 katını alıyordu" diyor ve ekliyor:

"Bu [ücret farkı] çok büyük. Ve pek çok kadın hala bununla uğraşıyor. Şu anda Bollywood'da bir erkek oyuncu ile çalışıyor olsaydım eminim ben de uğraşıyor olurdum.

Hint film endüstrisinde genç bir aktör olarak köklü ataerkilliği nasıl "normal" kabul ettiğini anlattı:

"Ben sette saatlerce oturup beklemeyi sorun olarak görmezken, erkek rol arkadaşım kendine zaman ayırıyor ve canı ne zaman sete gelmek isterse o zaman çekim yapıyorduk."

Bollywood'da oyunculuk kariyerine başladığında, ten renginden dolayı eleştirilere maruz kaldığını söylüyor.

"Bana 'kara kedi', 'esmer' diyorlardı. Yani, kelimenin tam anlamıyla hepimizin kahverengi olduğu bir ülkede 'esmer' ne anlama geliyor ki?

"Yeterince güzel olmadığımı düşünüyordum, daha açık tenli oyuncu arkadaşlarımdan biraz daha yetenekli olduğumu düşünmeme rağmen çok daha fazla çalışmam gerektiğine inanıyordum. Ama bunun doğru olduğunu düşündüm çünkü bu çok normalleştirilmişti.

"Elbette bu sömürgeci geçmişimizden geliyor; İngiliz yönetiminden kurtulalı 100 yıl bile olmadı, bu yüzden hala buna tutunuyoruz sanırım. Ancak bu bağları koparmak ve değiştirmek bizim neslimize bağlı; böylece bir sonraki nesil, açık ten için öngörülen eşitliği miras almayacak."

Hollywood'un ücret eşitliği konusunda ne kadar farklı olduğu sorulduğunda Chopra Jonas, "Ben bunu ilk kez Hollywood'da yaşadım. O yüzden bu nasıl ilerletilir bilemiyorum. Çünkü bu benim bir erkek oyuncuyla başrolü paylaştığım ilk dizimdi" diyerek aksiyon dolu casus dizisi Citadel'de aldığı rolden söz ediyor.