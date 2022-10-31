Hindistan'da köprü çöktü: 141 kişi öldü, köprünün güvenlik sertifikasının olmadığı açıklandı
Hindistan yetkilileri, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde Pazar günü çöken ve en az 141 kişinin ölümüne yol açan yaya köprüsünün güvenlik sertifikası olmadığını açıkladı.
Morbi kentinde bulunan köprü, bir özel şirketin (Oreva) yedi ay süren bakım ve onarım çalışmaları sonrasında çarşamba günü yeniden açılmıştı.
BBC Guceratça Servisi'ne konuşan bir polis yetkilisi, olayla ilgili sekiz kişinin ifadesinin alındığını söyledi.
Kent yetkilileri, onarımın ardından köprüye sertifika verilmediğini açıkladı.
Şirket sözcüsü ise olay öncesinde köprünün orta kısmında çok sayıda insan bulunduğu ve bazılarının köprüyü sallamaya çalıştığını söyledi.
Yetkililer, Divali Festivali'nin son günü kutlamalarda 500'e yakın kişinin asma köprüde bulunduğunu ve köprüyü tutan kablolardan birinin koptuğunu kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, trajediden büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve eyalet seçimleri için Gujarat'ı ziyaretinde, Salı günü Morbi'ye de gideceğini söyledi.
Maçu Nehri üzerindeki Morbi kentindeki asma köprünün çöküş nedeni henüz belirlenemedi.
Yerel basına göre çöktüğü sırada köprüde yaklaşık 400 kişi bulunuyordu. Düşenlerin bir kısmı kurtarıldı.
230 metre uzunluğundaki köprü 1800’lerde, İngiliz sömürgesi döneminde yapılmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda çevredekilerin nehre düşen kişileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Bir diğer videoda da bazı kişilerin köprünün sağlam kalan ağlarına tutunarak yukarı çıkmaya çalıştığı görülüyor.
Bölgeye komşu kentlerden de ilkyardım görevlileri gönderildi.
Olay Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, memleketi olan Gujarat’a düzenlediği üç günlük gezi sırasında gerçekleşti.
Modi “Bu trajedi nedeniyle son derece üzgünüm” dedi.
Hindistan lideri, yakınlarını kaybedenlere ve yaralananlara tazminat ödeneceğini açıkladı.
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