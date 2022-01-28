Prof. Dr. Barış Doster, Ukrayna-Rusya-ABD gerilimini anlattı: NATO'ya kim güvenebilir?
Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan gerilim artıyor. ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulunuyor. Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Barış Doster, yaşanan gerilimle ilgili Cumhuriyet'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle artan gerilim, geçen sene Ukrayna sınırına asker yığılmasıyla beraber daha da yükseldi. Rusya ve Batı'yı bir kez daha karşı karşıya getiren gerilimin düşürülmesi için diplomatik çabalarda devam ediyor. Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Barış Doster, artan gerilim ve ABD-NATO ilişkisine dair önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin dünyadaki bütün açık denizlerde ve coğrafyalarda nüfuz sahibi olmak istediğini belirten Prof. Dr. Barış Doster, NATO'nun söz konusu bölgelerde bir etkisinin olmaması gerektiğini söyledi.
''NATO'YA KİM GÜVENEBİLİR?''
ABD'nin huzur ve demokrasi götürdüğü hiçbir ülkenin olmadığını belirten Doster, sözlerine şu şekilde son verdi:
"ABD'nin stratejik iki ortağı hariç kim NATO'ya tamamen güvenebilir? Ben NATO diyince ABD'nin işgal aygıtı olan bir örgütü anlıyorum. Rusya'nın komşularını NATO üyesi yapıyor, askeri malzeme hibe ediyor, terör örgütlerini hem ülkelere, hem büyük devletlere karşı kullanıyor. Terör örgütlerine verilen destek bu kadar aşikarken, ABD kalkıp Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapmak için uyduruk bahaneler üretiyor."
Kameraman: İsmail Bayraktar
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