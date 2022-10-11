Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Ukrayna-Rusya savaşında başa dönüldü

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Rusya’nın dün sabah saatlerinden itibaren Ukrayna’nın Kiev başta olmak üzere birçok kentine düzenlediği füzeli saldırıların ardından gözler yeniden Ukrayna’ya çevrildi.

Saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba’yla telefonda görüştü. Türk Dışişleri, “saldırıların ardından son gelişmeler hakkında görüş alışverişi” açıklamasını yaparken Kuleba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çavuşoğlu, Rusya’nın saldırılarını güçlü bir keşilde kınadı ve Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğinin süreceğini teyit etti. BM Genel Kurulu’nda kararlı bir tepkinin oluşturulması için çabaları ele aldık” ifadelerini kullandı.

"BAŞA DÖNÜLDÜ"

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, “Rusya, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırının karşılığı olarak Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok şehrini vurdu ve burada sivilleri de hedef aldı. Gerilimin artacağı kesin. Savaşın uzayacağını görüyoruz” dedi. Kiev’in uzun süre sonra Rusya tarafından yeniden hedef alındığına dikkat çeken Bağcı, “Kiev’de 24 Şubat sonrası başlayan, daha sonra duran saldırıların yeniden başladığını görüyoruz. Kiev’deki günlük yaşam etkilenecek, insanların gündelik yaşamları daha da zora girecek duruma geldi, yani bir anlamda savaşta yeniden başa dönülmüş gibi oldu” diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmelerinde bu ülkelerden yardım çağrısında bulunduğunu kaydeden Bağcı, “Bu ülkeler Ukrayna’ya silah yardımını devam ettireceklerdir, fakat Fransa ve Almanya’nın Ukrayna’nın yanında savaşa girmesi söz konusu değil” dedi.

"BARIŞ UMUDU UZAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Astana’da yapacakları görüşmede “Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması olasılığını” ele alabilecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bağcı, “Her iki taraf da barış masasına oturma niyetinde değil, çatışmayı devam ettirme iradesi, barış yapma iradesinden daha fazla, o nedenle maalesef bu gerginlik devam edecek gibi görünüyor. Türkiye tabii ki diplomatik çabalarını devam ettirecektir, ettirmelidir. Fakat şu anda görüşme çabalarına cevap verilecek bir durum görülmüyor. Maalesef savaşın sona ermesi için umutlu bir durum yok. Gerginliğin daha da artması, hem Kiev hem de başka şehirlere Rusya’nın saldırılarının olması da yüksek olasılık” ifadelerini kullandı.