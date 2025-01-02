Prostat ameliyatı geçiren Netanyahu taburcu edildi

Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki hastaneden bu akşam taburcu edildi.

Prostat ameliyatı geçiren Netanyahu taburcu edildi
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:07

Başbakanlık Basın Ofisinden, 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, pazar günü prostat ameliyatı geçirmişti.


Etiketler: #netanyahu #taburcu #Hastane

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