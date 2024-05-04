Protestocu öğrencilerle üniversite yönetimi uzlaştı: Filistin kampı kaldırılacak

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:13

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:14

Riverside Kaliforniya Üniversitesi yönetimi ve protestocu öğrenciler, kampüsteki Filistin yanlısı kampın kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Rektör Kim A. Wilcox, dün yaptığı açıklamada, "Kampın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesiyle sonuçlanacak bir anlaşmaya vardığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Anlaşma kapsamında üniversite, yatırımlarını açıklayacak ve gözden geçirecek. Ayrıca üniversitenin ayrımcılık karşıtı politikalarıyla uyumlu olmasını sağlamak için yurtdışı eğitim programlarının onay sürecini ayarlayacak.

Anlaşmada "İşletme Fakültesi Oxford, ABD, Küba, Vietnam, Brezilya, Çin, Mısır, Ürdün ve İsrail'deki Küresel Programları durdurdu" denildi.

Wilcox, "Amacım bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmekti ve yapıcı diyalog yoluyla elde edilen bu sonuç beni cesaretlendirdi" diye konuştu.

Wilcox şunları ekledi: "Bu anlaşma Gazze'deki savaşın gerçeklerini ya da antisemitizm, İslamofobi ve diğer önyargı ve ayrımcılık biçimlerini ele alma ihtiyacını değiştirmiyor ancak bu karmaşık meselelerin nasıl ele alınacağı konusunda yapıcı ve barışçıl görüşmeler yapabildiğimiz için minnettarım."

Riverside'daki anlaşma Brown, Northwestern ve Rutgers gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarındaki benzer gelişmeleri takip ediyor.

Geçtiğimiz aydan bu yana ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısıyla düzenlenen gösterilerde protestocu öğrenciler polis şiddeti ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı.