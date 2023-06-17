Protestocular, iktidar yetkililerinin evlerini yakmaya çalıştı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 17.06.2023 - 14:03

Hindustan Times’ın haberine göre, Manipur’un Imphal kentinde yaklaşık 1000 gösterici, protesto için kamu binalarının çevresinde toplandı.

Bölgeye sevk edilen Acil Müdahale Güçleri (RAF), protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Yetkililer, protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbede sonucu iki kişinin yaralandığını, göstericilerin BJP liderlerinin evlerini yakmaya çalıştığını belirterek, ayrıca Imphal kenti polis karakoluna ve BJP ofisine de zarar vermeye çalıştıklarını kaydetti.

RAF yetkilileri, protestocuların toplanmasını engellemek için devriyelerini sürdürürken eyaletin farklı bölgelerinde sabaha kadar silah sesleri duyuldu.

ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu bazı grupların buna itiraz etmesiyle artmıştı.

Olayların bastırılması için 4 Mayıs'ta askere "Vur" emri verilmiş, bugüne kadar 110 kişi hayatını kaybetmişti.

Toplumsal huzursuzluğun sürdüğü eyalette yüzlerce ev yıkılmış, 47 bin kişi yerinden edilmişti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da şiddet olaylarının soruşturulması için heyet kurmuştu.

Eyalette internet ve yer yer sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisi, topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlıyor.

Yasalara göre dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.