Hindistan 3. Ay misyonunu temmuzda yapacak

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:45

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:30

Somanath pazartesi günü yaptığı açıklamada, ikinci nesil navigasyon uydusu NSV-01'in Bengal Körfezi açıklarında, Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletine bağlı Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AY GİRİŞİMLERİ BİR SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 2.232 kg ağırlığındaki navigasyon uydusu, tek seferlik fırlatma sistemi Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı ile uzaya gönderildi. Bu yılın Şubat ayında Chandrayaan-3, uydu alt sistemlerinin uzay ortamındaki işlevselliğini ve beklenen elektromanyetik seviyelerle uyumluluğunu sağlayan önemli bir testten başarıyla geçmişti.

2021'de Hindistan Uzay Bakanlığı Federal Bakanı Jitendra Singh, Chandrayaan-3'ün gerçekleştirilmesindeki ilerlemenin Kovid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğradığını söylemişti. Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019'da ISRO tarafından Sriharikota'dan uzaya fırlatılmıştı.

Ancak 7 Eylül 2019'da iniş aracıyla bağlantı, Ay'a yumuşak iniş girişiminden kısa bir süre önce kaybolmuştu. Daha sonra NASA, ayın yörüngesindeki uydusunun, düşen Chandrayaan-2'nin enkazını bulduğunu bildirmişti.