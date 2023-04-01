Putin 'Batı'nın hakimiyetini azaltma' planını imzaladı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:52

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:52

Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni plan, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki soğuk savaş tarzı derin kopuşu pekiştirdi.

Planda şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu, ABD ve diğer dost olmayan ülkelerin dünya siyasetindeki hakimiyetinin kalıntılarını ortadan kaldırmaya öncelik vermeyi amaçlamaktadır"

The Guardian'da yer alan habere göre, Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan 42 sayfalık planda, Rusya'nın "herhangi bir devletin neo-kolonyalist ve hegemonik amaçları reddetmesi için gerekli koşulları yaratmayı" hedeflediği belirtildi.

Güvenlik konseyi toplantısında planı açıklayan Putin, dünyadaki "radikal değişiklikler" nedeniyle Rusya'nın küresel sahnedeki angajman stratejisinde güncellemelerin gerekli olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Çin ve Hindistan ile olan bağlarını öne çıkaran Putin, "Avrasya kıtasında yer alan dost ve egemen küresel güç ve kalkınma merkezleriyle bağların ve koordinasyonun derinleştirilmesinin" önemini vurguladı.

Planda ayrıca, Rusya'nın, Avrasya kıtasındaki ilgili kültürlerden oluşan 'Rus dünyası'nı savunmakla görevli bir "devlet uygarlığı" olarak tanımlandı.

"Rus dünyası" kavramı Kremlin tarafından Ukrayna'daki eylemlerini meşrulaştırmak için kullanılıyor ve ülkenin Rusça konuşan azınlığını savunduğu iddia ediliyor.