Putin’den sonra başkan mı olacak? Putin’in eski koruması, yeni danışmanı oldu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:24

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:24

Kremlin, çarşamba günü yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve eski koruması Aleksey Dyumin'i Rusya devlet başkanının danışma organı olan Devlet Konseyi sekreterliğine atadığını duyurdu.

Putin bu yılın başlarında yeniden seçildikten sonra Dyumin'i savunma sanayii alanında uzmanlaşan bir danışman olarak atamış ve Kremlin, Dyumin'e başka sorumluluklar da vereceğini belirtmişti.

Putin tarafından imzalanan ve Dyumin'i Devlet Konseyi görevine atayan kararname çarşamba sabahı Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı. Kremlin'in eski danışmanlarından Sergey Markov, pek çok kişinin Putin'in halefi olarak Dyumin'i gördüğünü söylemişti.

YERİNE DYUMİN GEÇEBİLİR Mİ?

71 yaşında tekrar Rusya Başkanı olarak seçilen Putin, altı yıl daha sürecek başkanlık görevine devam ediyor. Putin’in görevi ne zaman, kime bırakacağı merak konusu.

Buna bağlı olarak Dyumin'in ismi, diğer birçok adayın yanı sıra, Moskova'nın siyasi elitleri arasında uzun süredir konuşuluyor.

51 yaşındaki Dyumin, Rusya'nın Tula bölgesinde valilik görevini yaptıktan sonra bu ayın başlarında Kremlin'e getirildi.

Kremlin’in üst düzey isimlerinin güvenliğini sağlayan Rusya Federal Muhafız Servisi'ne (FSO) 1995 yılında giren Dyumin, Putin'in birinci ve ikinci dönemlerinde korumalığını yaptı. Ayrıca Rus Askeri İstihbaratının (GRU) başkan yardımcısı olarak da çalıştı.