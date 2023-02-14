Putin, Kahramanmaraş depremini hatırlatarak, hakimlere sıkı denetim çağrısı yaptı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:40

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 19:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakimlerle video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere atıfta bulunarak, Rusya'daki yeni inşaatların yasalara uygunluğunun “çok sıkı” denetlenmesi çağrısını yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre Vladimir Putin, “Türkiye’de nasıl bir trajedi yaşandığını görüyoruz. İnşaat şirketlerinin deprem bölgelerinde uygulanması gereken standartlara uymadıklarına ilişkin iddialar var” diye konuştu.

Putin, Rusya'nın, güney ve uzak doğu bölgelerinin deprem riski taşıdığına dikkat çekerek, “Yeni bina yapımı ya da binaların yenilenmesi sırasında bundan gelir elde etmek için bir dizi yola başvuranlar var ve bunlar mahkemelere de yansıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, bu nedenle yargıçlara, yeni inşaatların yasal düzleme oturtulmasıyla ilgili önlerine gelen belge ve davalar konusunda çok dikkatli olma çağrısı yaparak, “Şuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum: bir binayı yenilemek için yeniden inşa etttikleri sırada daha çok daire satmak için yaşam alanlarını artırıyorlar ve bunu yaparken taşıyıcı duvarları ve kolonları yerinden kaldırabiliyorlar. Bu çok ama çok tehlikeli. Dahası, sonra da yaptıkları inşaatı yasal kayıt altına almak için mahkemelere gidiyorlar. Böyle durumlarda çok ince çalışmalı ve hiçbir şey atlanmamalı” dedi.