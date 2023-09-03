Putin: 'Rusya yenilmez'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, okulların açıldığı gün öğrenciler ile bir araya geldi. Putin, öğrencilere "Rusya'yı yenmenin imkansız" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:21
Putin: 'Rusya yenilmez'
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Rusya lider Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus çocukların vatanseverlik duygularını arttırmak amacıyla başlatılan "Önemli sohbetler" adlı konferansta öğrenciler ile bir araya geldi. 

Rusya'da okulların açıldığı gün gerçekleşen konferansta Putin, İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunarak "Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı neden kazandığımızı anladım. Bu tür bir ulusu bu tür bir tutumla yenmek mümkün değildir. Biz kesinlikle yenilmezdik. Şimdi de aynıyız" ifadesinde bulundu. 

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'nın en başarılı 30 öğrencisinin katıldığı konferansta Putin, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde "güvenliği sağlamaya" çalışacağını söyledi.

Konferansta ayrıca öğrencilere, Ukrayna'daki Rus askerlerine mektup gönderilmeleri ve siperler için kamuflaj ağları örmeleri teşvik edildi. 


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Putin İkinci Dünya Savaşı öğrenci

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