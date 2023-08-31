Ukrayna'dan Putin-Erdoğan zirvesi mesajı: Anlaşmaya geri dönmek için son şans
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesi için "son şans" olduğunu söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen AB dışişleri bakanları gayri resmi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dmitro Kuleba, tahıl anlaşmasına dikkat çekerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşan görüşmesini değerlendirdi.
Kuleba, Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesi için "son şans" olduğunu söyledi.
Kuleba, "Eylül ayının tahıl anlaşması ve barış formülü açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Putin ve Erdoğan arasında bir görüşme olacağını biliyoruz. Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına geri döndüğünü görmek için bu neredeyse son şans" dedi.
ERDOĞAN, 4 EYLÜL'DE SOÇİ'YE GİDİYOR
Erdoğan ve Putin'in, 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği bildirildi.
TASS'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Şu ana kadar görüşmenin 4 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi.
İki liderin, bölgesel sorunlar ve ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına izin verilmesine ilişkin bir anlaşmayı da ele alması beklendiği kaydedildi.
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