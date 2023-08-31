Son dakika... Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi açıklandı

Son dakika... Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinin 4 Eylül'de gerçekleşeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:28
Son dakika... Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi açıklandı
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Rusya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS, iki liderin görüşmedeki ana gündem maddesinin "Karadeniz tahıl anlaşması" olacağını öne sürdü ve Türkiye'nin bu konuda defalarca arabulucuk yaptığı yorumunda bulundu. 

Haberde ayrıca, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Fidan-Lavrov görüşmesinde, Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaretin hazırlıklarının ele alınacağı ifade edildi.


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Erdoğan Putin görüşme

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