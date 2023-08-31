Son dakika... Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi açıklandı
Son dakika... Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesinin 4 Eylül'de gerçekleşeceğini açıkladı.
Rusya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu.
Rus haber ajansı TASS, iki liderin görüşmedeki ana gündem maddesinin "Karadeniz tahıl anlaşması" olacağını öne sürdü ve Türkiye'nin bu konuda defalarca arabulucuk yaptığı yorumunda bulundu.
Haberde ayrıca, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Fidan-Lavrov görüşmesinde, Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaretin hazırlıklarının ele alınacağı ifade edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- Değişmeyecek 3-4 konudan biri...