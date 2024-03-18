Putin sessizliğini bozdu: Navalni hakkında ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tutuklu muhalif Aleksei Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Putin, Navalni'nin ölümünün "her insanın ölümü gibi üzücü olduğunu, ancak mahkumların bazen her yerde cezaevlerinde de öldüğünü" söyledi.

Putin, "Sayın Navalni'ye gelince, kendisi vefat etti ve bu üzücü bir olaydır. Ancak, ceza infaz kurumlarında ölen başka insanlar da oldu" dedi.

ABD'li bir gazetecinin Navalni'nin ölümünü Rusya'daki demokrasi seviyesiyle ilişkilendirmeye çalışması üzerine Putin, "ABD hapishanelerinde de insanlar ölüyor, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

NAVALNİ'NİN CEZALANDIRILMA SÜRECİ

Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu Navalni’nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.