Rusya'da oy verme işleminin bitmesine az bir süre kaldı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:03

Rusya Federasyonu’nda yapılan devlet başkanlığı seçiminin son gününde, muhalifler ve cezaevinde hayatını kaybettiği açıklanan Aleksey Navalni'nin destekçileri, oy verme merkezlerinde protesto yapılması için çağrıda bulundu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 'seçime müdahale etmekle' suçladığı Ukrayna'nın birçok bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Rus yetkililer, Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine yönelik saldırılarda, 1 kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Belgorod kentinde de 2 kişinin öldüğü belirtildi.

"SALDIRI GİRİŞİMLERİ DURDURULDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu" ifadesine yer verildi. Hava savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova’da 4, Belgorod’da 3, Kaluga’da 2, Oryol’da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk’ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

SANDIKLAR KUNDAKLANDI, BOYA DÖKÜLDÜ

15 Mart'tan bu yana oy verme işleminin sürdüğü ülkede, sandıklara boya dökme ve kundaklamalar da dahil olmak üzere birçok protesto düzenlendi. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, seçim öncesinde yaptığı çağrıyı yineledi ve protestocuların oy verme merkezlerini doldurmak için aynı anda çok sayıda gösteri yapması gerektiğini söyledi. Seçmenlere, pusulalarının üzerine 'Navalni' yazarak oyları geçersiz kılmaları veya Vladimir Putin dışındaki adaylara oy vermeleri çağrısında bulundu.

RUSYA'DA SEÇİM

Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakan seçimlerde, halk 4 adaya oy vermek üzere 15 Mart'a sandığa gitmeye başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 65’e ulaştığını açıkladı.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı. Sandıkların, akşam saatlerinde kapanması bekleniyor.