Putin, 'Soğuk Savaş'ı örnek gösterdi: O zaman bile durdurulmadı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:22

Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da yaşanan gaz kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre; Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" dedi.

'TÜRKAKIM ÜZERİNDEN GAZ SEVKİYATINI ARTIRIYORUZ'

Rusya'nın TürkAkım ve hatta Ukrayna'daki gaz transit sistemi de dahil mevcut hatlardan gaz sevkiyatını artırdığına dikkat çeken Putin, TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve diğer boru hatlarının enerji güvenliğini sağlayacağını, sera gazı emisyonlarını azaltacağını vurguladı.