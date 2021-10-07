Son Dakika... Erdoğan'dan Putin'e kutlama

07 Ekim 2021 Perşembe, 11:25

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.