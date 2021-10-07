Son Dakika... Erdoğan'dan Putin'e kutlama
Son Dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Memur ve emekliye iyi haber
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- Kahraman'a kötü haber