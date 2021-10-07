Son Dakika... Erdoğan'dan Putin'e kutlama

Son Dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 11:25
Son Dakika... Erdoğan'dan Putin'e kutlama
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.


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