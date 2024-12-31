Putin-Trump görüşmesi nerede olacak? Türkiye'ye dikkat çektiler...

Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:07

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:15

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Izvestia gazetesine yaptığı açıklamada, ülkelerinin, 'Putin ile Trump arasında yapılması planlanan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu' açıklamıştı. TASS'a göre, "Moskova’nın bu teklifi kabul etmesi pek olası görünmüyor, çünkü İsviçre tarafsızlığını kaybetmiş durumda."

Uzmanlar Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), görüşmeye ev sahipliği yapacak en güçlü adaylar olarak görürken Moskova kulislerinde, 'Türkiye'nin de dikkate değer bir aday olduğu' konuşuluyor.

İşte, o haberden öne çıkanlar...

UCM'NİN 'PUTİN KARARI'

Putin-Trump görüşmesinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede gerçekleşme ihtimali düşük. Bunun nedeni; Brüksel’in, özellikle de Macaristan gibi bazı AB üyesi ülkelerin, barışçıl çözüm girişimlerine karşı tutumu.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) üye bir ülkenin ev sahipliği yapması, mahkemenin daha önce Rusya Devlet Başkanı hakkında 'tutuklama emri' çıkarmış olması nedeniyle başka bir önemli engel oluşturabilir.

Gerçekten tarafsız bir platform sağlayabilecek ülkeler Orta Doğu’dan çıkabilir. Görüşme Katar, BAE veya Suudi Arabistan'da yapılabilir. Bir yandan, bu ülkeler UCM’nin yargı yetkisini tanımıyor, diğer yandan da Moskova ve Kiev arasında, özellikle savaş esirlerinin değişimi konusunda aktif bir arabuluculuk rolü oynuyor.

EN OLASI ADAY HANGİSİ?

Ortadoğu uzmanı Leonid Tsukanov, Putin-Trump görüşmesine ev sahipliği yapacak en olası adayın Katar olduğunu belirtiyor. Tsukanov’a göre Doha, Gazze ile ilgili diplomatik süreçte önemli bir rol oynadı ve bu durum, ABD için büyük önem taşıyor.

Tsukanov, "BAE ise daha az olası bir seçenek. Abu Dabi, Rusya ve ABD ile güçlü ilişkilere sahip, ancak aynı zamanda, iki ülke arasındaki çatışmadan fayda sağlıyor. Yaptırımlardan etkilenen şirketler için geçici bir sığınak olarak hareket ediyor ve bu durumun değişmesini pek istemez" diyor.

Siyaset bilimci ve Orta Doğu uzmanı Yelena Suponina ise Katar, BAE ve Suudi Arabistan’ın bu görüşmeye ev sahipliği yapmak için eşit derecede uygun pozisyonda olduklarını düşünüyor.

Suponina bu durumu, "Bu ülkeler zengin monarşiler ve Trump’ın zengin ülkelere olan sevgisi bilinir. Bahsedilen üç monarşinin kapasitesi, görüşmenin düzenlenmesi için kesinlikle kullanılacaktır" sözleriyle açıklıyor.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Son olarak, Türkiye de dikkate alınması gereken bir aday. Zira Rusya-Ukrayna görüşmeleri, 2022 baharında Belarus’ta başlamasının ardından İstanbul’da devam etti.

Rusya Federasyonu Hükümeti’ne bağlı Maliye Üniversitesi öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı İlya Vedeneyev, Türkiye'nin hem Rusya hem de Batı ile temaslarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Türkiye'nin de adaylar arasında sayılabileceğini belirten Vedeneyev'e göre, "Erdoğan liderliğindeki Türk hükümeti, Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde aktif bir katılımcı ve Doğu ile Batı arasında arabulucu rolü oynayabilecek bir ülke olarak tanıtıyor."