Putin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti planladığını ancak henüz tarihleri belirlemediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:31
Putin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama geldi
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Rusya lideri Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapmayı planladığı belirtilen ziyaret hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi. Sputnik'in haberine göre Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temaslarla ilgili olarak, hem Türk hem de Rus tarafının planlarında devlet başkanımızın Türkiye'yi ziyaret etmesinin bulunduğunu teyit edebilirim ancak somut tarihler ve somut süreler üzerinde henüz mutabakata varmadık" dedi.

Ziyaret için ağustos ayından ve diğer seçeneklerden bahsedildiğini fakat Rus tarafının bu çalışmaya henüz başlamadığını anlatan Uşakov, Putin'in Erdoğan'a Türkiye'yi ziyaret etme konusunda söz verdiğinin altını çizdi. Rus liderin bu sözü Erdoğan'ın seçim zaferinden hemen sonra verdiğini kaydetti.


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