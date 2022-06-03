Putin: ”Ukrayna’nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Ancak bunun için Belarus’a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor” dedi.
Ukrayna’nın tahıl ihracatına Rusya’nın engel olduğu tartışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Başkanı Putin açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediği haberlerini yalanlayarak, “Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Kimseyi durdurmuyoruz. Ancak bunun için Belarus’a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor” dedi.
Putin ayrıca, Batılı ülkelerin küresel gıda pazarındaki sorunlardan Rusya'yı sorumlu tutarak kendi politika hatalarını örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi. Moskova ise Ukrayna'nın tahıl ihracatının kesintiye uğramasından Ukrayna ve Batı'yı sorumlu tuttu.
Öte yandan Putin, İngiltere ve ABD'nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleştiğini söyledi.
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