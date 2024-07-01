Rusya'da orman yangını alarmı: Acil durum ilan edildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan bölgesinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:13
Rusya'da orman yangını alarmı: Acil durum ilan edildi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yakutistan’da 331 bin hektar alanda 107 yangınla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Toplam 1500 kişi ve 100 araçla yangınlara müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede aynı zamanda "acil durum" ilan edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Dünyadaki ormanlık alanların yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapan Rusya, her yıl yangınlarla mücadele etmek durumunda kalıyor.


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