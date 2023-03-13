Putin ve Paşinyan'dan Karabağ görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'daki durumu telefonda ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki güvenlik ile istikrarın sağlanması, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması yönündeki adımlar dahil Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020 ve 2022'de yaptıkları anlaşmaların uygulanması ele alındı.
Karabağ'daki durumun da ele alındığı görüşmede, Putin, "ortaya çıkan tüm sorunların yapıcı şekilde, tarafların Rus barış güçleri ile yakın temas ve etkileşim içinde çözülmesi gerektiğini" vurguladı.
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